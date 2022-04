L'incidente lungo la strada che collega Santa Veneranda a Ponte Valle. Il ragazzino trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette

PESARO – Sono gravi le condizioni del minorenne in sella ad uno scooter schiantatosi con un mezzo pesante lungo la strada che collega Santa Veneranda a Ponte Valle. L’incidente si è consumato nel pomeriggio del 15 aprile. Il giovane, alla guida del suo ciclomotore, nell’impatto è stato sbalzato violentemente a terra,

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, vista la gravità dello scontro, dopo averlo stabilizzato, ha chiesto il supporto dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso al nosocomio regionale di Torrette.



Il giovane, durante le operazioni di soccorso, sarebbe rimasto comunque sempre vigile. Illeso l’uomo al volante del camion. Sul luogo anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso: saranno loro a dover chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.