Pesaro, schianto in galleria in A14: muore motociclista

L'uomo, un 57enne residente in Romagna ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente in maniera autonoma

PESARO – Schianto in galleria, muore motociclista. Tragedia questa mattina 13 agosto lungo l’autostrada A14, nella galleria di Novilara, tra Pesaro e Fano, in direzione sud.

Un motociclista di 57 anni residente in Emilia Romagna, ha perso la vita in un incidente, avvenuto poco dopo le 9, che non ha coinvolto altri veicoli.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto all’interno della galleria, finendo a terra in maniera rovinosa. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto il 118 che ha tentato di rianimare l’uomo, ma senza fortuna. Non c’era più nulla da fare.

Il traffico, in quel tratto, è proseguito solo sulla prima corsia, con rallentamenti e code per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Impegnati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.