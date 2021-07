Pesaro, schiaffeggia l’ex in piazzale Carducci e scoppia la rissa: tre denunce

PESARO – Lo schiaffo accende la rissa, tre denunce. Scintille e zuffa in piazzale Carducci a Pesaro.

Tre marocchini residenti in Romagna erano a Pesaro forse per un vecchio conto in sospeso. Uno di loro era l’ex compagno di una giovane di Tavullia che si trovava, con altri due marocchini, davanti al tribunale. L’ex ha tirato uno schiaffo alla ragazza, forse per motivi di gelosia o vecchi attriti. Fatto sta che questa scintilla ha innescato una violenta reazione degli altri due ragazzi, sulla trentina. Ne è nata una colluttazione con spinte, urla, pugni e schiaffi. Il tutto in pieno giorno sotto gli occhi di passanti e di quanti erano arrivati al Carducci per parcheggiare.



La zuffa ha attirato l’attenzione di un agente di polizia penitenziaria che era a palazzo di giustizia e ha tentato di separare i tre. Ma per tutta risposta si è trovato bersagliato di insulti, minacce e spinte.

Sul posto è intervenuta la volante della Polizia che ha preso in carico i tre e li ha denunciati per il reato di rissa. La giovane, pur avendo subito il violento schiaffo, non ha voluto farsi refertare né querelare l’ex fidanzato.

I tre stranieri, non in regola col permesso di soggiorno potrebbero essere espulsi dal territorio italiano. I tre sono stati denunciati anche per oltraggio a pubblico ufficiale.



La Volante della polizia è intervenuta anche per un furto in via Faggi intorno alle 23 di mercoledì. La porta finestra è stata forzata e sarebbe sparito del denaro, una cifra ancora da quantificare. E anche degli oggetti. Altro furto in via La Marca ma qui non sembra essere sparito nulla. C’è stata l’effrazione della finestra, ma nessun “prelievo”.