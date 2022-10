Pesaro, scaraventa una sedia contro la moglie: arrestato

Furioso litigio in casa tra moglie e marito. La donna ha avuto dieci giorni di prognosi. Per lui divieto di avvicinamento

PESARO – Scaraventa una sedia contro la moglie e la picchia, arrestato. Nella notte tra giovedì e venerdì le forze dell’ordine sono intervenute nella zona di via Solferino intorno alle 2,40 a seguito di una violenta lite tra marito e moglie.

Secondo la ricostruzione i due si sarebbero accapigliati per futili motivi e avrebbero alzato le mani. In particolare lui, un 54enne pesarese, ha colpito la moglie con calci, pugni e anche una sedia. Colpi arrivati anche in pieno volto tanto da causarle un trauma all’occhio. Lei si è dovuta recare al pronto soccorso dove l’ecchimosi è stata giudicata guaribile in 10 giorni.

Di qui la chiamata alle forze dell’ordine che hanno arrestato il 54enne per lesioni aggravate dal fatto di aver usato armi improprie (la sedia) e di averle commesse contro la moglie. Durante l’udienza di convalida in carcere a Villa Fastiggi l’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Vichi, ha detto di essere stato a sua volta colpito dalla moglie. Anche lui presentava una ferita al volto. Il giudice ha scarcerato l’uomo e disposto il divieto di avvicinamento alla moglie.