Pesaro, scappa dall’auto durante il controllo, aveva con sè la droga: arrestato

PESARO – La droga nel sedile posteriore dell’auto. Giovane scappa appena i carabinieri fermano il veicolo, finirà arrestato.

E’ la cronaca di una movimentata serata nella zona di Borgo Santa Maria dove i carabinieri, durante una serie di controlli, hanno deciso di approfondire una situazione potenzialmente sospetta. Così hanno imposto l’alt a un’auto con a bordo tre ragazzi, tutti di 22 anni.

I carabinieri hanno notato un contenitore sul sedile posteriore e hanno chiesto al giovane seduto di fianco che cosa fosse. Il giovane ha aperto la portiera ed è scappato. I militari lo hanno riacciuffato ed è scattata la perquisizione.

Nel contenitore c’erano circa 28 grammi di marijuana e addosso il ragazzo ne aveva altri 12 più un bilancino di precisione. Anche il conducente aveva addosso 8 grammi di stupefacente e ha dichiarato di averlo comprato dall’altro giovane per la cifra di 100 euro. Un prezzo abbastanza alto, ma effettivamente i carabinieri, supportati anche dal radiomobile, hanno ritrovato due banconote da 50 euro addosso al giovane che è stato quindi arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione è proseguita a casa dove è stata rinvenuta una pianta di marijuana e dei sacchettini per il confezionamento. Anche nell’abitazione del terzo giovane, c’era una modica quantità di hashish. Dunque è stato segnalato, assieme al conducente quale assuntore.

Nell’udienza di convalida dell’arresto di venerdì, l’avvocato ha chiesto i termini a difesa. E’ probabile che si vada verso la richiesta di una messa alla prova.