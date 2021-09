Pesaro: San Benedetto e asse via Passeri-Castelfidardo, ok dal Consiglio alla trasformazione

PESARO – San Benedetto e centro storico, i progetti per la qualità dell’abitare che cambieranno il volto di Pesaro. Passa all’unanimità in Consiglio comunale la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023: «Un’operazione tecnica – precisa l’assessore Belloni – con cui inseriamo i due interventi dei PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’Abitare, ndr) relativi al San Benedetto e al centro storico, nel piano triennale. L’approvazione permette di dare avvio ai procedimenti necessari per ottenere i contributi. I primi finanziamenti che arriveranno sono pari al 5% dell’importo complessivo degli interventi finanziati (15milioni di euro a progetto) destinati agli incarichi di progettazione».

A Pesaro arriveranno 45 milioni per tre progetti. In particolare la rigenerazione urbana toccherà l’asse via Passeri-via Castelfidardo in centro storico e l’ex manicomio, un recupero richiesto da anni. L’idea è trasformare i primi 5 mila e 700 metri quadri del complesso sul Corso XI Settembre. Qui è prevista la trasformazione in residenze sociali e spazi a supporto di piccole attività artigianali, co-working o startup innovative. Il progetto pensato dal Comune e avvallato dal Ministero vede la nascita di 38 appartamenti che potranno o essere affittati o assegnati a canone calmierato. Il tutto con il supporto di Erap.

Approvata con 22 favorevoli e 8 astenuti la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui Riccardo Pozzi, assessore al Rigore, ha spiegato le linee guida. «Grazie al lavoro egregio svolto dal servizio Finanziario e Tributi – ha spiegato Pozzi – siamo riusciti a recuperare 335mila euro (provenienti da sanzioni e interessi delle annualità precedenti al 2018) dall’evasione fiscale e ad aggiungerli a quanto già previsto a bilancio». Una cifra che l’Amministrazione destinerà a due interventi pubblici importanti: «Sarà realizzata la copertura dell’impianto sportivo di Borgo Santa Maria (il “pallone”) con interventi da 90mila euro; saranno installati impianti di videosorveglianza nelle strutture scolastiche comunali. L’importo stanziato di 45mila permetterà di qualificare ancor più gli edifici scolastici, mettendoli in sicurezza».

I 335mila euro saranno impiegati anche per «interventi su strade e opere di piccola manutenzione ordinaria (65mila euro); per iniziative di comunicazione e informazione istituzionale come previsto per legge (40mila euro); garantire il servizio bike sharing (40mila euro); piano emergenza neve (35mila euro)».

Giulia Marchionni, Prima c’è Pesaro, sottolinea: «Positivo il recupero delle somme evase ma riteniamo che tali fondi potrebbero essere spesi in maniera differente». Il riferimento in particolare è alla spesa per «il servizio di bike sharing, che doveva già essere a bilancio» e per la scuola, «impegniamo le risorse sulle persone, se siamo in grado di garantire un alto livello di formazione è grazie all’ottimo personale che abbiamo».