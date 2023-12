Pesaro, saltano sui tetti dello Scientifico: ragazzino cade da un lucernaio

Un 13enne stava praticando parkour assieme ad altri coetanei poi il volo di 4 metri e la corsa in ospedale

PESARO – Giocano sul tetto della scuola, precipita da un lucernaio all’interno dell’istituto. Un volo di quattro metri e la corsa in ospedale.

Il fatto è successo al Campus scolastico di via Nanterre nel pomeriggio di sabato 9 dicembre. A cadere un ragazzino di 13 anni ricoverato poi ad Ancona. E’ stato sempre cosciente ma con fratture alle gambe.

Il 13enne non era da solo ma con un gruppo di altri coetanei, quattro o cinque in tutto, e tutti con un obiettivo: salire sul tetto del liceo scientifico Marconi e cimentarsi con il parkour, pratica che prevede prove di abilità e salti tra gli edifici della città.

E’ una disciplina sportiva ma se fatta senza rete o precauzioni comporta seri rischi. Chiaramente si tratta di una pratica vietata, ma quando non c’è nessuno i giovanissimi salgono sul tetto ingaggiando tra loro pericolose sfide.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, sul posto insieme ai vigili del fuoco, 118 ed eliambulanza, il gruppetto per gioco si è arrampicato fino al tetto del Marconi salendo dal retro e dove uno di loro, il 13enne, ha calpestato uno dei lucernai dell’area palestra. Un’apertura di plexiglass che, sotto il peso del corpo, ha ceduto e il ragazzino è caduto di sotto, precipitando per circa 4 metri. Sotto choc i suoi compagni che hanno immediatamente chiamato i genitori dell’amico ed è scattato l’allarme.

Sul posto, insieme ai soccorsi, sono poi intervenuti due camionette dei vigili del fuoco che con l’autoscala hanno raggiunto il tetto per mettere in sicurezza la struttura e coprire il velux che era stato sfondato. Verranno visionate anche le telecamere per chiarire la dinamica.