Pesaro, i sacchetti per la differenziata? Ecco i distributori automatici nei quartieri

PESARO – I sacchetti per la differenziata? Nei distributori automatici nei quartieri. Da giovedì 24 giugno il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale viene potenziato con 12 distributori automatici di sacchi per rifiuti che sostituiranno la consegna diretta alle utenze. A presentare la novità, sono stati l’assessore alla Sostenibilità Heidi Morotti, il presidente di Marche Multiservizi Daniele Tagliolini e l’amministratore delegato Marche Multiservizi Mauro Tiviroli.

«I pesaresi, da giovedì, potranno rifornirsi delle buste in tre semplici “mosse” – spiega l’assessore Morotti -: l’inserimento della tessera sanitaria, il riconoscimento dell’utente, il ritiro dei sacchi. Operazioni che potranno fare nei tanti e comodi punti in cui, insieme a Marche Multiservizi, abbiamo collocato i distributori. Gli apparecchi saranno attivi h24 per permettere ai cittadini di compiere il ritiro negli orari più comodi». Semplificare la raccolta differenziata per aumentarne la percentuale, «questo l’obiettivo che stiamo cercando di raggiungere rendendo i cittadini più consapevoli dei propri consumi».

«La qualità del servizio si vede anche da iniziative come questa, resa possibile grazie alla condivisione dell’Amministrazione comunale che l’ha accolta, da subito, con entusiasmo. Gradualmente sarà estesa a tutti i comuni» sottolineano Daniele Tagliolini, presidente Marche Multiservizi e Mauro Tiviroli, amministratore delegato Marche Multiservizi.

Il consiglio è «riempire interamente le buste prima di gettarle, un gesto utile sia per evitare sprechi, sia per verificare le reali necessità» precisa l’assessore alla Sostenibilità. I distributori forniranno infatti il kit composto da un numero di sacchi proporzionato alle esigenze delle utenze domestiche, come indicato nei flyer informativo che Marche Multiservizi sta distribuendo nei quartieri.

I 12 distributori automatici sono stati posizionati nelle seguenti quartieri:

Centro Storico / in via Oberdan, vicino al Pronto Soccorso;

Cinque Torri / Santa Veneranda, largo Donatori del Sangue, a fianco dell’ingresso del quartiere;

Colline e Castelli / strada dell’Arzilla, di fianco al casottino della pista polivalente;

Villa Fastiggi / Villa Ceccolini, in via Concordia, di fianco alla casetta dell’acqua;

Cattabrighe / Vismara, in via Basento, nel parcheggio dei ciclomotori all’ingresso del quartiere;

San Bartolo / in strada di Vincolungo, Colombarone, vicino all’ingresso del centro civico;

Montegranaro / Muraglia, in via Petrarca 18, di fianco all’ingresso del quartiere;

Pozzo alto / Borgo Santa Maria, in via del Progresso, a Borgo Santa Maria, sul retro della sede della ex-circoscrizione;

Soria / Tombaccia, in via Guareschi, sul lato dello stabile del quartiere;

Villa San Martino / nel Centro di raccolta differenziata, in via Toscana 80;

Porto / Mare, in viale Zara, all’interno del parco pubblico;

Pantano / nel parcheggio San Decenzio, di fianco alla casetta dell’acqua.

Per usufruire del servizio è necessario autenticarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto TARI (basta passarla nella feritoia o avvicinare il codice a barre al lettore ottico). Ad autenticazione avvenuta, confermata dal messaggio “utente autorizzato”, il distributore erogherà i sacchi. La tipologia e i quantitativi di buste erogati sono calcolati in funzione del quartiere di appartenenza. Gli utenti potranno utilizzare i distributori indifferentemente, a prescindere dal quartiere di residenza.

Per informazioni è possibile contattare il servizio clienti al numero verde 800.600.999 gratuito sia da rete fissa che da cellulare, attivo 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17).