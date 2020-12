Pesaro, il sabato dello shopping con pedoni fermati per troppo afflusso in centro

PESARO – Il sabato dello shopping tra senso unico, flusso e l’alt della polizia locale.

Come noto, l’amministrazione comunale ha deciso un senso unico pedonale nelle vie del centro per poter gestire il flusso, ma la polizia locale ha anche la facoltà di fermare i passanti quando le vie vengono prese d’assalto e il numero di persone è troppo alto.

I divieti saranno validi da sabato 19 a giovedì 24 dicembre, così da gestire meglio il flusso di persone per lo shopping natalizio.

Sabato (19 dicembre) è accaduto un paio di volte e dopo un “divieto” di accesso qualche minuto dopo è stata riaperta la circolazione. C’è stata anche una multa (400 euro) per una signora che ha voluto percorrere via Branca in senso contrario pur sapendo che non si poteva fare.



L’ordinanza n. 1669 prevede l’obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo.

Il senso unico è previsto:

– in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare;

– via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte;

– c.so XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord;

– via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell’Annunziata, con direzione monte-mare;

– via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud-nord