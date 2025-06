Pesaro, la ruota delle polemiche. M5S: «Dal Centrodestra prediche moraliste e nanismo politico»

PESARO – La ruota non girerà a Pesaro, ma le polemiche sì.

Il M5S risponde al Centrodestra che ha attaccato il movimento sulla questione della ruota panoramica in piazzale della Libertà: «Siamo alle solite, si avvicinano le elezioni regionali e chi si ritrova senza risultati deve disperatamente fare bottino, ma questo non giustifica le falsità che la destra sta diffondendo. Chi ha trascorso anni senza avere risultati apprezzabili, non avendo nulla di meglio da offrire che polemiche, veleni e accuse, non può permettersi di dare lezioni di coerenza, trasparenza o di moralità politica».

Così Francesca Frenquellucci e Lorenzo Lugli del Movimento 5 Stelle di Pesaro, in risposta alle affermazioni del centrodestra. «Il Movimento 5 Stelle di Pesaro è stato artefice di risultati tangibili, visibili e soprattutto utili alla cittadinanza. Abbiamo riportato l’Università a Pesaro, dando una prospettiva culturale e formativa a centinaia di giovani. Abbiamo introdotto il bilancio partecipativo, garantendo ai cittadini trasparenza e coinvolgimento diretto. Abbiamo dato il via al Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto ambizioso e necessario che restituisce dignità e accessibilità a tutti i pesaresi, comprese le persone con disabilità. Sul fronte ambientale e animalista, il M5S oggi è il punto di riferimento per associazioni e cittadini. Dalla tutela degli animali alla promozione di politiche verdi, fino alle battaglie per la riduzione dell’inquinamento e la difesa del territorio: ogni nostra azione è stata improntata alla sostenibilità, alla lungimiranza e al bene comune. Soluzioni reali, non spot estemporanei».

I pentastellati continuano: «Se c’è qualcuno che deve chiedere scusa ai pesaresi, sono proprio loro che per anni sono stati protagonisti di un nanismo politico fatto di intitolazioni ridicole e richieste utili solo per inseguire visibilità. Non ricordiamo loro iniziative per il sociale, né battaglie per l’ambiente, né un solo documento programmatico serio negli anni passati. Solo critiche sterili, accuse generiche e una cronica incapacità di incidere sul reale. Se mai questa destra dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente ai risultati che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto potrà finalmente parlare. Fino a quel momento, farebbe bene ad ascoltare e magari imparare. Perché su un punto siamo estremamente orgogliosi: con poco, abbiamo fatto tanto. Riguardo la ruota panoramica, non abbiamo mai detto che fosse “una scelta sbagliata”. Che attrazioni come la ruota possano attrarre turismo è evidente. Il punto è farlo con responsabilità. Abbiamo invece sostenuto la decisione del Sindaco che fissava una cauzione per tutelare l’interesse pubblico. Ricordo inoltre che Movimento 5 Stelle non ha presenziato a inaugurazioni e tagli di nastro per quest’opera. Bastava verificare. Quindi chi è incoerenza e propone una narrazione distorta? Pertanto, risparmiateci le prediche moraliste. Noi continueremo a lavorare per Pesaro con serietà e trasparenza, certi che i cittadini sapranno distinguere tra chi fa e chi prova a distruggere perché non sa fare altro. Pesaro merita di più, e noi continuiamo a darglielo».