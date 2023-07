Pesaro, ruota panoramica: da martedì 4 luglio il montaggio tra divieti e cambio della viabilità

PESARO – Quattro giorni di disagi per il montaggio della ruota panoramica in piazzale della Libertà. Scatta da martedì 4 luglio il divieto di sosta e modifiche alla viabilità. L’8 luglio le operazioni saranno finite.

L’ordinanza è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune. A partire da martedì inizieranno le operazioni di trasporto e montaggio delle attrezzature che porteranno all’installazione di una torre panoramica alta 35 metri, che verrà situata nei giardinetti retrostanti alla Grande Sfera, sul lato che guarda a nord, vicino alla giostra dei bimbi. Previsto il divieto di sosta nelle vie intorno alla nuova location dell’attrazione estiva. «Le componenti della ruota panoramica e la base su cui è installata devono essere trasportate con mezzi che necessitano di ampi spazi di manovra e che, provenendo dalla Ss16 – si legge nell’ordinanza – dovranno transitare nelle vie che conducono a piazzale della Libertà secondo il percorso viale della Repubblica, viale Trieste, viale Zara, viale Colombo».

A partire dalle 19 di martedì 4 luglio e fino alle 9 del mattino successivo, verrà istituito il divieto di sosta in viale della Repubblica negli ultimi 4 stalli, prima dell’intersezione con viale Trieste, in ambo i lati; in viale Trieste negli ultimi tre stalli prima dell’intersezione con viale Zara. E ancora in viale Zara nel tratto tra viale Trieste e via Vespucci in ambo i lati e tratto compreso tra via Vespucci e via Colombo lato porto. In viale Colombo nell’intera via in ambo i lati. Stesso divieto di sosta anche in viale Colombo, sull’intera via lato mare, ma con maggiore estensione, fino alle 6 dell’8 luglio. Poi le modifiche alla viabilità. Deroga al senso unico di marcia con scorta tecnica a piedi, per i mezzi utilizzati dalla ditta per il trasporto delle componenti: viale Colombo nel tratto tra viale Zara e piazzale della Libertà; viale Zara nel tratto tra viale Colombo e viale Trieste; viale Trieste nel tratto tra viale Zara e viale della Repubblica; viale della Repubblica nel tratto tra viale Trieste e viale Trento. Percorso in ingresso: viale della Repubblica, viale Trieste, viale Zara, via Colombo, piazzale della Libertà. Percorso in uscita: piazzale della Libertà, via Colombo, viale Zara, viale Trieste, viale della Repubblica.

I costi sono a carico del gestore. E cioè la famiglia Parisi, ditta che ha sede a Bergamo.

Non erano mancate attrazioni simili come la torre panoramica, alta 75 metri, sempre nella zona di piazzale della Libertà, da novembre 2018 a settembre 2019. E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza.

La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri, nel periodo natalizio posizionata in Largo Aldo Moro.