Pesaro, è tornata la ruota panoramica: 35 metri e 24 cabine che si affacciano sulla capitale della Cultura

Installata in piazzale della Libertà, ha 24 cabine da 8 posti di cui una in grado di accogliere persone con disabilità

PESARO – È tornata la ruota panoramica in piazzale della Libertà. L’attrazione sarà attiva fino a settembre.

La ruota è alta 35 metri, ed è green con luci a basso consumo energetico. Grazie ad una cabina pensata per agevolare l’accesso a grandi e bambini con disabilità, abbatte le barriere. In tutto la ruota si compone di 24 cabine da 8 posti e almeno una di queste sarà attrezzata per disabili. Aperta tutti i giorni ma con orari ancora da definire in questa prima parte della primavera, ma in giorni festivi e nei weekend con ingresso a partire dalle 10,30 per poi riprendere nel primo pomeriggio fino alle 20 mentre nel clou dell’estate si potrà salire fino alla mezzanotte, e sarà illuminata da quasi 6 mila led.

Non erano mancate attrazioni simili come la torre panoramica, alta 75 metri, sempre nella zona di piazzale della Libertà, da novembre 2018 a settembre 2019. E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza.

La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri, nel periodo natalizio posizionata in Largo Aldo Moro.