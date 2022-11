Pesaro, rubarono soldi a una signora durante il funerale: a processo

PESARO – Il momento della preghiera e la mano lesta che rubano soldi a una signora. Il tutto durante un funerale al Santuario della Madonna delle Grazie di Pesaro. Due rumeni finiscono a processo.



Il caso riguarda un fatto del 2018. Due rumeni erano entrati in chiesa durante la funzione e avevano arraffato 300 euro dalla borsa di una signora.

Uno è già stato giudicato, l’altro invece è ancora a processo. I due si era intrufolati nella chiesa di via San Francesco il 17 gennaio 2018. Si stava celebrando un funerale e loro si sono mescolati tra le persone riunite per l’ultimo saluto al defunto. Hanno notato quella borsa sulla panca accanto alla proprietaria, si sono seduti nella fila dietro, e, approfittando della distrazione della signora raccolta in preghiera, hanno sfilato il portafoglio. Poi si sono dileguati. Una volta a casa la donna si è accorta del furto ed ha chiamato i carabinieri.

Ma nel Santuario ci sono le telecamere e i militari hanno estrapolato i fotogrammi che immortalano i due ladri in azione. Il caso ha voluto che i poliziotti li avevano fermati in via Branca proprio il giorno prima. E hanno quindi riconosciuto le foto. Ma i due sono spariti. Come i soldi della signora.