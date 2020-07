Pesaro, tentano di rubare cibo al supermercato. Coppia denunciata dalla Polizia

PESARO – Le confezioni di cibo nella borsa, poi alla cassa per pagare solo due panini con pochi spicci. Scoperti e denunciati.

È quanto accaduto nel pomeriggio di sabato (25 luglio) all’Ipercoop di Pesaro intorno alle 17. All’interno del supermercato sono entrati due rumeni: lei di 28 anni, lui di 21. Due volti già noti ai poliziotti, entrambi senza fissa dimora. Hanno iniziato a girare tra i reparti e scaffali e sono stati tenuti d’occhio dagli uomini della vigilanza privata dell’Ipercoop.

I due hanno messo in uno zaino una serie di prodotti alimentari confezionati, tutto il necessario per poter tirare avanti per qualche giorno. Poi si sono diretti alla cassa dove hanno pagato solamente due panini per un valore irrisorio. Ma è qui è che è intervenuto il controllo dei vigilantes che hanno poi chiamato i poliziotti della squadra volante della questura di Pesaro.



Una volta chiesto di controllare lo zaino sono spuntati fuori tutti i prodotti rubati per un valore complessivo di circa 50 euro.

I poliziotti hanno quindi denunciato i due rumeni per tentato furto.

Solo qualche giorno fa c’era stato un altro episodio simile al Conad Tavollo di Gabicce. Protagonista un 24enne ucraino che aveva rubato diverse scatole di tonno nascoste addosso per un valore di circa 50 euro.