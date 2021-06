Pesaro, tenta di rubare in chiesa: arrestato 49enne

PESARO – Tenta di rubare in chiesa, ma scatta l’allarme e il parroco lo scopre. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio intorno alle 16 quando il prete della parrocchia di Villa San Martino, in piazzale Papa Giovanni XXIII, ha sorpreso un estraneo che trafficava in chiesa.

Dopo aver forzato una porta della cappella laterale voleva entrare in sagrestia probabilmente per mettere le mani su qualche soldo delle offerte. Aveva delle forbici che ha tentato di usare per scardinare la serratura e fare da leva. Fatto sta che è scattato l’allarme e il parroco lo ha scoperto. È stata chiamata la polizia che è intervenuta sul posto con la Volante.



Gli agenti hanno individuato e arrestato l’uomo per tentato furto aggravato. Si tratta di un italiano di 49 anni.

Secondo quanto ricostruito in sede di indagini, è emerso, anche dalle testimonianze del prete, che la chiesa aveva subito già due furti: uno il 2 e l’altro il 7 giugno che sarebbero riconducibili al 49enne, incensurato. Nelle altre circostanze erano stati registrati degli ammanchi, ma di lieve entità: spicci.



Durante l’udienza di convalida dell’arresto, l’avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’uomo è tornato libero in attesa del processo.