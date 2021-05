PESARO – Rubano sushi all’Iper Coop e scappano. Ma due vengono presi.

La guardia addetta alla vigilanza del supermercato ha segnalato quattro giovani per aver commesso un furto al Sushi restaurant. Una volta scoperti sono scappati, ma l’addetto alla sicurezza è riuscito a fermarne due. Ha dato l’allarme alla Polizia che ha inviato una pattuglia delle Volanti sul posto.

La polizia ha quindi denunciato per furto aggravato una ragazza di 19 anni e un nigeriano di 22 anni già noto in quanto destinatario di un avviso orale per cui non poteva avere con sè cellulari in quanto strumento con cui ha commesso i precedente reati, come lo spaccio. Il 22enne è stato denunciato anche per non aver rispettato la prescrizione. Le indagini sono in corso per risalire agli altri due ragazzi, scappati. Si stanno visionando le immagini di video sorveglianza del market per dare un nome e un cognome agli altri due.

Non è la prima volta che accade un furto di sushi all’Iper Coop. A febbraio i protagonisti furono tre minorenni.