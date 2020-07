Pesaro, rubano prodotti elettronici: denunciati due minorenni

PESARO – È andata male ai ragazzini che giorni fa hanno tentato di rubare della merce all’interno di uno store della città. I due, che insieme non raggiungono i trentacinque anni di età, sono entrati come due normali clienti, ma in poco tempo hanno avuto un atteggiamento sospetto, tanto da essere tenuti d’occhio dal personale del Conad.

Hanno raggiunto l’espositore dei devices elettronici in vendita e si sono allontanati. Il personale della sicurezza, volendoci vedere chiaro ha chiamato i carabinieri. Subito sono arrivati i militari della Stazione di Vallefoglia. Uno dei due ancora era nei pressi del negozio, mentre il complice si era dato alla fuga. La refurtiva era nello zaino e consisteva in alcune periferiche elettroniche esterne ed una bottiglia di un super alcolico, per un valore di circa 350 euro in tutto.

I militari hanno subito ricostruito i fatti ed avviato i primi importati ed indifferibili accertamenti, tanto da giungere, anche con la collaborazione dei Carabinieri di Borgo Santa Maria e del personale dello store, alla rapida individuazione del complice, nel frattempo ben lontano dal luogo del fatto.

Grazie alla visione dei filmanti dei giorni precedenti di alcune telecamere interne ed esterne all’esercizio, si è scoperto che parte del maltolto era stato rubato nello stesso negozio tempo prima. I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per il concorso in furto aggravato e, ad onor del vero, bisogna anche dire che i genitori del minore fermato dai Carabinieri si sono resi subito disponibili a risarcire il danno alla proprietà del negozio.