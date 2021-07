PESARO – Furto in spiaggia, nuova denuncia per due ragazzini della baby gang di piazza Redi già noti alle cronache.

Un minorenne, già colpito da daspo e un 18enne destinatario di un avviso orale, hanno fatto visita allo stabilimento balneare Baia del Sol. Hanno forzato il bar, rubato dei gelati e consumato alcolici, poi si sono messi a dormire sui lettini. All’alba il gestore dello stabilimento balneare li ha trovati addormentati e soprattutto ha visto cosa era successo al bar. Così ha chiamato la Volante che è intervenuta per chiarire i fatti. I due sono stati denunciati per furto e danneggiamenti, inoltre erano arrivati con due bici risultate rubate e quindi riconsegnate ai legittimi proprietari.



E pensare che il maggiorenne, la sera prima, era stato controllato proprio dopo un’indagine su una bici rubata che ha portato i poliziotti diritti a lui. Nella stessa serata, lo avevano trovato in possesso anche di altre due biciclette: una mountain bike Giant con forcella bianca e una city bike da uomo grigia con portapacchi a molla. I due proprietari ancora non le hanno reclamate ma sono disponibili per il ritiro. E’ stato denunciato per ricettazione.



I due fanno parte della nota baby gang di Piazza Redi. I fatti sono balzati alle cronache nelle scorse settimane. Due 16enni, tra cui il giovane che ha dormito in spiaggia, sono stati colpiti per la prima volta in provincia dal cosiddetto Daspo Willy, in memoria del ragazzo pestato a morte a Colleferro, una misura applicabile pure ai minorenni protagonisti anche di una sola denuncia. A loro vengono contestati danneggiamenti, piccoli furti e un’aggressione a un passante. La richiesta di una sigaretta coi toni da bulli non era piaciuta a un passante che ha risposto per le rime e ha rimediato un pugno in faccia con rottura del setto nasale. Ma anche il caso dei danneggiamenti alla scuola don Gaudiano. Per due minorenni, tra cui quello protagonista la notte scorsa in spiaggia, il divieto di accesso nell’area di Piazza Redi e negozi circostanti, più l’obbligo di firma tre volte a settimana. Per un 18enne avviso orale del Questore, mirato a modificare la propria condotta socialmente pericolosa.