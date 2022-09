PESARO – Ruba succhi di frutta all’Iper Coop, arrestato. È la seconda volta in un mese.

Il fatto è avvenuto mercoledì mattina (31 agosto) nella centro commerciale del Miralfiore. Lui è un 25enne pesarese disoccupato già noto per una serie di piccoli furti e per un precedente legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’altro giorno ha preso dagli scaffali diverse confezioni di succhi di frutta. Il suo obiettivo era quello di rivenderli per poter avere del denaro per acquistare stupefacenti. Il giovane è noto per essere un consumatore di sostanze e vive di espedienti per potersi garantire la dose.



Gli uomini della vigilanza lo hanno notato e lo hanno tenuto d’occhio visto. Fermato all’uscita il giovane si è divincolato cercando di raggiungere la sua bicicletta. Qui avrebbe avuto una piccola colluttazione con l’agente di sicurezza tanto che le forze dell’ordine intervenute lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria.

Durante l’udienza di convalida, il giovane ha negato di aver graffiato uno degli agenti, ma ha detto solo di essersi divincolato per fuggire. Per il 25enne sono scattati gli arresti domiciliari nell’abitazione del padre.



A fine luglio aveva rubato dei pantaloncini. Prima aveva tentato un colpo in un negozio di abbigliamento in via Giolitti poi il colpo all’Iper Coop. Era stato fermato e arrestato per furto. Anche in quel caso aveva riferito di aver rubato per cercare di vendere o scambiare quei pantaloncini. Aveva patteggiato a 6 mesi con pena non sospesa, visti i precedenti.