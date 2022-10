Pesaro, ruba pane e sgombri al supermercato e finisce in manette per rapina

PESARO – Il panino con lo sgombro gli costa un arresto per rapina. A finire in manette un 28enne della Costa d’Avorio, già condannato per estorsione lo scorso aprile.

L’altro giorno il giovane, senza fissa dimora, è entrato all’Iper Coop dove ha preso un panino e due scatolette di sgombro. Qui si è accorto di essere seguito dalle telecamere di videosorveglianza, così si è diretto a una delle casse. Ha aperto il sacchetto, spezzato in due il pane e ci ha infilato dentro lo sgombro. Ha iniziato a mangiarlo per saziare l’appetito per poi provare a disfarsene, ma è in questo frangente che sono intervenuti gli agenti della sicurezza interna. Lo hanno portato al piano di sopra in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Qui si sarebbe divincolato colpendo a un fianco un agente che ha riportato 5 giorni di prognosi. Motivo per cui è stato arrestato per rapina. Il tutto per un panino del valore complessivo di 2,67 euro.

Difeso dall’avvocato Massimiliano Tonucci, l’ivoriano, durante l’udienza di convalida dell’arresto, ha detto di non aver colpito l’agente e che il suo unico obiettivo era finire il panino vista la fame che aveva. Il legale ha chiesto i termini a difesa e vuole smontare la pesante accusa di rapina che prevede una condanna da 5 a 10 anni, salvo riti alternativi. Per lui l’obbligo di firma in attesa del processo.

Tra l’altro l’ivoriano è già noto alle cronache pesaresi. I fatti risalgono febbraio quando il 28enne era stato arrestato in piazza del Popolo per un presunto credito di droga.