PESARO – Ruba la merce e minaccia il titolare di inviare una banda di amici a ripulire il negozio. Arrestata.

Mercoledì pomeriggio (20 Aprile) al Rossini Center spazio Conad una rumena di 25 anni di Rimini si è infilata in un negozio e ha dismesso i dispositivi anti taccheggio di t-shirt, leggings e scarpe Puma per infilarseli in una borsa e cercare di scappare. Una volta scoperta sono stati chiamati i carabinieri. Ma lei non ne voleva sapere di farsi identificare.

Poi non paga, ha iniziato a minacciare il titolare. «Se mi denunci ti mando dieci amici a ripulire il negozio». Così da furto aggravato dovuto alla rottura dell’anti taccheggio, il reato si è riqualificato in rapina per le minacce espresse nei confronti del negoziante. I carabinieri non hanno potuto far altro che arrestarla in flagranza di reato e restituire la merce del valore di 155 euro.

Durante la direttissima, l’avvocato Stefano Vichi ha chiesto i termini a difesa. La donna è ai domiciliari in attesa di giudizio.