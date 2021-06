Pesaro, ruba un cellulare a un artista al parco Miralfiore: denunciato

PESARO – Un ragazzo che frequenta il parco pesarese per motivi artistici, ha notato un giovane attorno al luogo dove aveva appoggiato le sue cose. Appena è tornato a prenderle ha visto che il suo cellulare era sparito. Così il giorno successivo nella zona tra la stazione del treno e il parco delle Rimembranze, ha riconosciuto quel ragazzo e ha subito chiamato la Polizia che è intervenuta per identificare il giovane, un rumeno di 23 anni. Messo alle strette ha ammesso il furto del telefonino ma ha detto di aver buttato quel cellulare, molto probabilmente sarà già finito in altre mani. Il 23enne è stato quindi denunciato dagli agenti della volante per furto con destrezza.



Altro caso quello di una bici di un ragazzino rubata in centro storico nella zona dell’auditorium Pedrotti. La mamma aveva lanciato un appello sui social e grazie all’intervento della Volante la bici sportiva è stata ritrovata. Un gioco di squadra che ha portato al risultato.

«Cari pesaresi, con gioia comunico che la bicicletta rubata ieri a mio figlio è stata ritrovata – annuncia la signora su Facebook -. A nome mio, di mio marito e di nostro figlio, ringrazio pubblicamente la signora Claudia che ne ha segnalato l’avvistamento sotto il cavalcavia dei Cappuccini, vicino al Monumento ai Caduti. Questa è la Pesaro che ci piace, questo è il senso civile che fa la differenza, che combatte l’indifferenza. Ringrazio la Polizia di Stato per il tempestivo intervento».

Gli agenti dopo la segnalazione dell’avvistamento, sono riusciti a recuperarla in via Montegrappa e riconsegnarla al proprietario. Il ladro l’aveva abbandonata lì.