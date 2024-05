Pesaro, ruba un cellulare in aeroporto a Malpensa: incastrata dall’app e dal gps

PESARO – Ruba il telefono in aeroporto, ma grazie al Gps viene trovato a Pesaro. Una donna denunciata.

Un uomo italiano lavoratore all’estero, sabato mattina, tornando da uno dei suoi viaggi di lavoro si è fermato nella sala del ritiro bagagli dell’aeroporto di Milano Malpensa. Qui, complice la distrazione per aspettare la valigia, gli è stato soffiato il telefono che aveva appoggiato per ritirare i bagagli dal nastro. Ma l’Iphone non è così facile da portare via perché la tecnologia della Apple gli è venuta in soccorso in quanto lo sprovveduto autore non lo ha spento, permettendo al proprietario di seguire costantemente la posizione del proprio telefono grazie a una applicazione e al geolocalizzatore.

Nella serata di sabato il telefono si era fermato in una abitazione privata, isolata, alle porte di Pesaro. Dopodiché il telefono è stato spento. Non rassegnato alla sparizione del proprio telefono, il proprietario ha deciso di venire a Pesaro per andare in questura per denunciare quanto accaduto e chiedere agli agenti di poter effettuare delle verifiche. Formalizzata la denuncia, una volante è stata inviata all’indirizzo indicato dall’Iphone. Il telefono nel frattempo era stato riacceso, indicando la medesima posizione.



Entrati nell’abitazione di una 45enne sudamericana, è bastata una rapida perquisizione per trovare immediatamente il telefono rubato che nel frattempo era stato privato della sim, pronto per essere riutilizzato dalla donna. La donna atterrata dall’estero e diretta a Pesaro ha inizialmente respinto le accuse lei mosse, ma di fronte all’evidenza dei fatti, avendo già acquistato una nuova sim da inserire nel telefono, ha ammesso il gesto e le proprie responsabilità. La donna è stata quindi denunciata per il reato di ricettazione.

Il cittadino, grazie all’aiuto della Questura di Pesaro è stato felicissimo per essere rientrato in possesso del telefono e ha ringraziato gli agenti della Polizia rimarcando la loro professionalità. Per la cittadina straniera, appena arrivata in Italia, già una prima disavventura.