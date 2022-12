La squadra Volante della Questura è intervenuta per rintracciare un pakistano senza fissa dimora, già noto per furti

PESARO – Tenta di rubare bibite, denunciato.

Nella tarda mattinata di domenica la volante della Questura di Pesaro è intervenuta a seguito di allarme a un bar in stazione dove si era introdotto un cittadino che aveva asportato alcune lattine di bibite per un valore di poche decine di euro. Rintracciato ancora in quei pressi è stato identificato e denunciato. Si tratta di un cittadino pakistano già noto, dedito a piccoli furtarelli, senza fissa dimora.