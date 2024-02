Pesaro, rottura dell’acquedotto: guasto ripristinato nella notte

Dodici uomini e otto mezzi al lavoro per ripristinare la valvola di 60 chili

PESARO – L’acqua è tornata lentamente nelle case, guasto ripristinato.

Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo per riparare la rottura alla condotta in uscita dal serbatoio di San Gaetano nella zona di Villa Fastiggi a Pesaro: si tratta della cisterna che praticamente alimenta tutta la città.

L’erogazione dell’acqua è stata sospesa, per consentire l’intervento di sistemazione, intorno alle 18 del 6 febbraio. L’intervento è terminato a mezzanotte e piano piano l’acqua è tornata nel case seppur con pressione bassa. C’è chi ancora nella tarda notte era senza.

Al lavoro dal primo pomeriggio, quando è stata individuata la rottura, 12 addetti MMS con cinque camion, due pompe per togliere l’acqua e un’autogru che deve sollevare il pezzo fondamentale della struttura da sostituire (una valvola del peso di circa 60 quintali).

Si tratta di una rottura improvvisa, inusuale mai verificatasi prima.