Pesaro, rotatorie definitive, ciclabili e cassa di espansione sul Foglia

PESARO – Cassa di espansione sul Foglia e rotatorie definitive. Ecco gli interventi.

L’assessore all’Operatività Enzo Belloni ha presentato il piano triennale delle opere. Interventi, che sono «risposte a richieste che arrivavano da più parti della città». A partire da quelli sulle ciclabili in via del Novecento e via Ponchielli per complessivi 110.000 euro e in via Gagarin tra via Pertini e via Timavo da 450.000 euro (di cui finanziati per 337.500 euro). Tra gli interventi anche la realizzazione della cassa di espansione sul fiume Foglia (825mila euro) in località Chiusa di Ginestreto. Presente pure lo stanziamento per il progetto definitivo per la ciclabile di via Fratti tratto via Belgioioso-Genica e il miglioramento viabilità esistente (500.000 euro); quello per l’impianto di illuminazione del tratto di via Paganini (170.000 euro), «il finanziamento ottenuto dal Ministero degli Interni permetterà di illuminare un percorso strategico che appalteremo entro il 15 settembre».



Inseriti a bilancio anche i 400mila euro per rendere definitive le rotatorie “provvisorie” in largo Tre Martiri e incrocio SS16-Via Milano e per i lavori di realizzazione di un’“eco-isola” nell’area portuale. Per le opere di urbanizzazione a Pozzo Alto previsti 684.316 euro; 440.000 euro per il nuovo parcheggio a Santa Maria delle Fabrecce e 550.000 euro per la realizzazione di un campo da calcio a 11 a Borgo Santa Maria; per la straordinaria manutenzione della sede comunale di via Manzoni sono previsti 220.000 euro; per i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport 550.000 euro; per la straordinaria manutenzione della pavimentazione di piazza del Popolo, 600.000 euro.

Marchionni (Prima c’è Pesaro) ha sottolineato durante il dibattito in Consiglio: «Non è prioritario intervenire sul selciato della piazza, soprattutto visto che le risorse basterebbero per un intervento conservativo. Nella variazione mancano del tutto interventi destinati all’edilizia scolastica».

Mattioli (Pd): «Mai visto un importo così alto per una variazione che si può definire “storica” e dovuto alla precedente approvazione del rendiconto 2020«. Fondamentali le risorse «per il nostro fiore all’occhiello, la Bicipolitana» e giuste «quelle per valorizzare la piazza del Popolo».