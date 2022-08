PESARO – La rotatoria di largo Tre Martiri finalmente diventa definitiva. Da martedì a giovedì, sarà oggetto dell’intervento di asfaltatura previsto dal Comune. «Chiudiamo così un percorso condiviso con la città – spiega l’assessore all’Operatività Enzo Belloni – che ci ha guidati verso la realizzazione dell’attuale rondò dopo la fase di sperimentazione».

I lavori sono previsti, in orario diurno (dalle 8), martedì 9 agosto; in orario notturno, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, mercoledì 10 e giovedì 11 agosto. «Approfittiamo di questo periodo di bel tempo per compiere le operazioni, cercando di ottimizzare le risorse e di causare i minori disagi possibili alla circolazione» aggiunge Belloni.

La rotatoria dal diametro esterno di 25 m, con corsie in uscita della larghezza di 4,5 m e in entrata di 3,5 m., già testata per rimodellare e ordinare con isole spartitraffico la sede stradale esistente, nuovi attraversamenti segnalati e «una nuova illuminazione, per la quale siamo in attesa dei materiali. Dopo il periodo feriale partiremo con i lavori alla rotatoria all’intersezione con via Milano» conclude l’assessore.