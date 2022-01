Pesaro, rotatoria definitiva di largo Tre Martiri: ecco il cronoprogramma

PESARO – Approvato in Giunta il progetto che renderà definitiva la rotatoria di largo Tre Martiri. Il cronoprogramma lo detta l’assessore all’Operatività Enzo Belloni: «Il prossimo step sarà quello di andare in gara e affidare i lavori entro la primavera e iniziarli entro l’estate. In autunno Pesaro avrà una rotatoria definitiva e funzionale, che regola la viabilità in uno degli snodi strategici della città».

La rotatoria verrà poi completata con illuminazione, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, aree verdi. Per un costo totale di 400mila euro. «A seguire interverremo anche sulla rotatoria di via Milano».

Continua così il progetto “Zero Semafori” del Comune di Pesaro, «con l’obiettivo strategico di continuare nell’azione di miglioramento della sicurezza stradale e nell’attuazione di azioni che permettano di migliorare le condizioni ambientali della città limitando l’inquinamento atmosferico ed acustico».