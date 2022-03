PESARO – Distributori rotti col martello e sacchetti di canapa rubati, scatta l’arresto.



Mercoledì 16 marzo c’è stata l’udienza di convalida per un ghanese di 23 anni, senza fissa dimora, arrestato nelle ore prima con l’accusa di aver rubato in un distributore H24 di via Vincenzo Rossi.



Per lui i reati sono quelli di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe entrato in un negozio di bevande e canapa light H24 e con un martello avrebbe rotto una delle vetrine. Poi si sarebbe impossessato di alcuni sacchetti di cannabis light e di un paio di birre e sarebbe andato via.

Il proprietario è stato avvisato da alcuni negozianti vicini.



Nel frattempo il ghanese arrestato sarebbe tornato sul posto cercando di mettere le mani all’interno del vetro rotto. Qui ci sarebbe stato un tentativo di farlo desistere e un breve inseguimento. Sulle sue tracce c’erano i carabinieri che lo hanno intercettato e controllato in zona stazione del treno. Addosso aveva tre sacchetti di canapa light e delle birre, ovvero l’ammanco del distributore. Non è tutto perché addosso gli sono state trovate anche carte di credito e bancomat di una signora che ne aveva denunciato lo smarrimento. Il giovane è stato arrestato e riconosciuto anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.



Lui ha negato tutto, ma l’arresto è stato convalidato.