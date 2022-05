Pesaro, ritrovato il 15enne dopo ore di paura e mobilitazione

PESARO – Ore di angoscia e d’attesa. Gabriele è stato ritrovato a Pesaro dalla squadra Volante della Polizia. L’allarme era stato lanciato dai genitori anche sui social e proprio grazie alle condivisioni Facebook, un intero territorio si è mosso per segnalare l’eventuale avvistamento di un 15enne alto 1.97 per 70kg, residente a Cattolica.

Era tornato sabato sera – 21 maggio – verso le 23.30 a casa regolarmente dopo aver passato la serata a Pesaro con amici. Era andato a dormire in camera sua, ma la mattina seguente, domenica 22 maggio, alle 8.00 non c’era più. C’era il letto fatto con un biglietto in cui c’era scritto “tornerò il 12/06 alle 6”.

Con se non ha portato dietro niente. Non aveva con se il portafoglio, nè il telefono, e niente documenti. I familiari avevano lanciato un appello che è diventato subito virale: “Siamo molto preoccupati (per non dire disperati). Probabilmente sarà vestito con dei pantaloni Grigio chiaro (sportivi) e una maglietta nera, e scarpe Nike bianche e nere. Se qualcuno ha visto qualcosa o sa qualcosa che può aiutarci in qualche modo gliene siamo grati”.



Molte segnalazioni lo volevano a Pesaro, così gli agenti della Volante di Polizia ha setacciato il territorio e intorno alle 00.30 lo ha trovato sulla panchina al binario 2 della stazione. Era spaventato, ma in buono stato di salute. È stato portato in Questura e rifocillato. Sono stati subito contattati dai genitori che sono corsi in questura. Il giovane è stato affidato alle cure amorevoli della famiglia. La pattuglia non ha mai perso le speranze di trovarlo.

L’annuncio social ha avuto 43mila condivisioni, dunque una rete importante che ha fornito segnalazioni alle forze dell’ordine.