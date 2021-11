Pesaro, sono stati ritrovati Nicholas ed Emanuele: erano a Fano alla stazione dei bus

PESARO – Ore di ansia ma anche di speranza. Nicholas ed Emanuele sono stati ritrovati venerdì 12 novembre alle 7,25 dopo due giorni di ricerche.

Sono coetanei, hanno entrambi poco più di 16 anni, sono molto amici e compagni di scuola. Nicholas ed Emanuele sono scomparsi insieme. Non si avevano più notizie di loro dalla giornata di mercoledì – 10 novembre. Dovevano andare a scuola, frequentano il terzo anno del liceo scientifico Marconi, ma i compagni e gli insegnanti non li hanno mai visti arrivare. E le loro famiglie non li hanno visti tornare a casa all’ora di pranzo.



I genitori di Nicholas si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia e sono scattate immediatamente le ricerche che sono state diramante anche fuori provincia, attraverso i canali delle forze dell’ordine. In aiuto delle forze dell’ordine anche la protezione civile di Pesaro, e poi i parenti e gli amici delle due famiglie che attraverso la piattaforma whatsapp e altri social hanno innescato una catena di condivisioni diffondendo le foto dei ragazzi e la descrizione dell’abbigliamento indossato al momento della sparizione.



Un appello chiaro: «Chiediamo la vostra collaborazione al fine di contribuire alle ricerche. Ogni minimo elemento può essere utile per ritrovarli. Si ringrazia tutti per l’aiuto. Viene fornita anche una sommaria descrizione di uno dei due amici: Nicholas. Alto 1,80, corporatura magra, capelli neri, felpa e pantaloni. Si entra anche nel dettaglio dell’abbigliamento: felpa Propaganda viola, giubbotto nero dei Lakers con stemma viola e giallo, pantaloni della tuta grigi con una banda nera».

La svolta questa mattina – venerdì 12 novembre – quando un cittadino li ha visti a Fano alla stazione degli autobus e ha subito chiamato i carabinieri. Sono immediatamente intervenuti i poliziotti del Commissariato di Fano.