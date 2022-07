PESARO – Bici rubate e ritrovate dalla Polizia locale. Ora sono in attesa di essere riconosciute dai proprietari. A seguito di rinvenimento di numerose biciclette da parte della Capitaneria di Porto, nell’ambito di un’operazione di controllo e lotta contro l’illecito smaltimento di rifiuti, la Polizia Locale, Reparto G.E.A. Sicurezza del Territorio, ha proceduto nella collaborazione al fine di verificare se tali biciclette fossero oggetto di furto.

Le biciclette sono state tutte sottoposte a sequestro. Trattasi di circa 100 esemplari tra bici da donna, uomo, mountaine bike di cui alcuni in buono stato di conservazione che potrebbero essere riconosciute dai legittimi proprietari.



Per questo, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro che sta coordinando l’indagine, il Comune di Pesaro ha pubblicato sulla propria pagina internet istituzionale, tutte le fotografie dei veicoli consentendo la visualizzazione a chiunque intendesse controllare se sia presente la propria bicicletta illegittimamente sottratta.



Qualora il proprietario riconoscesse la bicicletta, munito di denuncia di furto declinata prima del 20 Maggio 2022, può recarsi al comando di Polizia Locale per reclamare la restituzione. In tal modo, chi riesce a dimostrare di essere proprietario del velocipede oggetto di furto, attraverso la denuncia e quant’altro possa essere esibito (es.: fotografie pregresse) potrà rientrare in possesso del veicolo dopo aver atteso in dissequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.



Il link per la consultazione delle foto è: http://www.comune.pesaro.pu.it/viabilitaemobilita/citta-della-bicicletta/bici-rinvenute/