Pesaro, ristorante chiuso per le restrizioni: i ladri rubano tv e mobili

PESARO – Il ristorante è chiuso per via delle restrizioni anti covid, e i ladri si portano via tutto. È accaduto al ristorante Sesto Senso sulle Siligate tra Pesaro e Gabicce.



Il colpo è avvenuto l’altra notte, 6 aprile, al locale sulla Statale 16. I ladri, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno portato via ben 4 televisori di ultima generazione e i mobili della cucina. Hanno smontato i pensili e gli accessori pezzo per pezzo. Una banda attrezzata perchè avevano sicuramente un camion dove caricare gli oggetti. Un colpo da qualche migliaia di euro non proprio facile da digerire in un periodo difficile come questo. Sul posto è intervenuta la polizia con la scientifica che ha provveduto a rendicontare l’ammanco.

I ristoratori sono una delle categorie economiche più colpite dalle chiusure dovute alla pandemia. Da settimane sono chiusi e possono lavorare solo con l’asporto, inevitabilmente con fatturati calati vistosamente.