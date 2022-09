Pesaro, rissa all’uscita del locale dopo la movida: due arresti

PESARO – Rissa all’uscita dal locale, due arresti. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2,40 in viale Napoli. Alcuni ragazzi e ragazze sono usciti da un locale sul lungomare e hanno iniziato a darsele di santa ragione. Una quindicina di persone che si picchiavano a vicenda.



Sul posto c’erano due carabinieri del nucleo operativo radio mobile in borghese che erano in servizio impegnati in un appostamento per un’altra operazione. I militari sono intervenuti per sedare il violento litigio, ma alcuni ragazzi gli si sono rivoltati contro aggredendoli. È stata chiamata una pattuglia a supporto.

All’arrivo dei carabinieri in uniforme sono scappati tutti facendo perdere le proprie tracce. Ma due ragazzi sono rimasti: in particolare un 30enne e una 23enne che hanno continuato a inveire contro i carabinieri che nell’occasione hanno rimediato qualche ecchimosi e ferite. Sono anche stati refertati al pronto soccorso e ne avranno per qualche giorno.

I due giovani sono stati quindi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e rissa.

Questa mattina (12 settembre) compariranno davanti al giudice per la direttissima. Al momento non trapelano altri particolari.