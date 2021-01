Pesaro, con il risarcimento un gioco per diversamente abili al parco. Il bel gesto dell’assessore Belloni

PESARO – Gli insulti su Facebook si trasformano in un risarcimento da una causa vinta. E con i soldi l’assessore ai lavori pubblici Enzo Belloni ha comprato un gioco per diversamente abili da installare in un parco pubblico.

L’assessore Enzo Belloni fa sapere «Gli insulti su Facebook non sono gratis. Senza fare tanto rumore alcuni mesi fa ho presentato querela nei confronti di un utente di che aveva insultato me e mio padre (deceduto pochi mesi prima). Il risarcimento ottenuto, con l’assistenza legale di Gherardo Saragoni Lunghi, pari a 2912 euro (oltre alle spese ) è stato impegnato interamente per acquistare un gioco inclusivo da installare nell’area di via Gattoni come richiesto dalla piccola Sofy e dalla sua famiglia. Entro poche settimane verrà installato. Da brutte parole nasce un bel regalo».

Tanti i commenti di stima ricevuto. Tra cui «L’elaborazione che hai fatto di un trattamento indegno ricevuto è un qualcosa di meraviglioso. Che tu possa esser d’esempio, cittadini e politici. La tua onestà, genuinità e limpidezza sono faro in una notte buia».