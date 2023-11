Pesaro, riqualificazione sulla spiaggia di Levante. Della Dora: «Sarà una piccola Miami beach»

PESARO – Riqualificazione dell’ultimo tratto di spiaggia di Levante di viale Trieste, la Giunta mette il primo mattone con la delibera presentata dall’assessora alla Rapidità Mila Della Dora «che intreccia rigenerazione urbana e sociale alla valorizzazione di Pesaro, Città dello Sport».

Interessa una superficie di 2.980mq di arenile, la progettualità che unisce pubblico e privato tramite lo strumento del project financing, che migliora e potenzia spazi e strutture della “piccola Miami” di Pesaro, senza aumenti di superficie, cambiamenti di confini perimetrali o delle destinazioni d’uso previste dal Prg, proposta dall’associazione “Smash Padel&Beach” per l’importo di circa 500mila euro.

«Siamo in quella che è diventata nel tempo una delle aree di riferimento della città per chi pratica attività sulla spiaggia – spiega Della Dora – che attraggono sportivi “locali”, professionisti e amatori da tutta Italia e non solo, per l’atmosfera che si respira, che richiama a una piccola Miami Beach, per la comodità con cui la si raggiunge in Bicipolitana e per i tanti servizi a poca distanza. Un polo sportivo che come Amministrazione, vogliamo rendere più funzionale, performante, accogliente e inclusivo, rigenerando, allo stesso tempo, uno spazio che potrà ridisegnare la parte più a sud di viale Trieste».

L’intervento prevede: un nuovo fabbricato per accogliere il punto ristoro/bar e i servizi sportivi (spogliatoi, servizi igienici, reception, ecc) con realizzazione di soletta armata e impianti; un nuovo campo da padel con tecnologia di ultima generazione; un nuovo campo da basket 3 contro 3; la sistemazione (e diversa disposizione) dei 6 campi da beach volley esistenti con la sostituzione delle recinzioni e l’istallazione di nuove reti; la realizzazione di aree e passerelle pedonali; la sistemazione di ombrelloni dedicati ai campi estivi o area atleti; l’aggiornamento dell’impianto di illuminazione dei campi.

Il prossimo passaggio prevede l’apertura del bando di gara per la realizzazione del progetto.