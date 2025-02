Pesaro, riqualificazione dei portici di Piazza Redi: ultima chiamata per i residenti

PESARO – Ultima chiamata per riqualificare i portici di piazza Redi. I tempi stringono e il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila DellaDora lanciano l’appello ai residenti: «Non lasciamoci sfuggire questa grande opportunità». Un patto tra pubblico e privato, così come fatto per via San Francesco e come si farà per Galleria Roma, «che permette di risolvere il problema dei portici di una zona residenziale, abitata da centinaia di famiglie. Nonché di uno dei principali centri commerciali naturali della città che ha bisogno di tornare ad essere uno spazio di qualità, più bello e vivibile».

Continuano: «Lo scorso luglio, in occasione di un’assemblea pubblica organizzata per spiegare alla cittadinanza i lavori per l’ammodernamento della rete idrica e del gas di Marche Multiservizi, avevamo avanzato una proposta ai condomini: perché non approfittare di questo intervento, dove gran parte della pavimentazione verrà divelta e poi risistemata, per riqualificarla totalmente? Da subito il Comune di Pesaro, in collaborazione con Marche Multiservizi, ha deciso di mettere a disposizione 400mila euro, cifra che confermiamo, ovvero di farsi carico della parte più ingente dell’intervento, chiedendo in cambio ai privati di occuparsi del resto, come ad esempio della verniciatura del colonnato e dalla propria parte di fabbricato».

Uno sforzo “minimo”, ma doveroso, perché come ha ricordato il sindaco i portici in questione sono privati ad uso pubblico, «Il Comune di Pesaro non può fare tutto da solo, ma quello proposto può essere un buon compromesso per lavorare insieme. Da questa proposta sono passati oltre sei mesi, ora è il momento di andare al sodo».

E spiegano il cronoprogramma: «Per la fine di marzo Marche Multiservizi terminerà gli interventi alla rete idrica e del gas. È importante che entro questa data i condomini ci abbiano dato una risposta definitiva, che ci auspichiamo possa essere positiva, per iniziare a programmare la riqualificazione dei porticati, che andrà di pari passo con le asfaltature che MMS farà in piazza Redi e vie limitrofe e il ripristino della pavimentazione divelta a causa dei lavori». Prima delle feste di Natale «abbiamo incontrato gran parte degli amministratori di condominio, proponendo loro anche soluzioni che ci consentirebbero di avvisare il tutto in tempi rapidi. Gli amministratori hanno ben capito l’opportunità, ma ovviamente hanno bisogno del consenso dei residenti».

Dopo 25 anni dall’ultimo tentativo fatto, allora andato a vuoto, «potremmo avere finalmente una grande occasione per piazza Redi, che non sappiamo tra quanto tempo ricapiterà: l’ammodernamento della rete idrica e del gas e allo stesso tempo dare una nuova vita, restituire più qualità ad un luogo centrale e della socialità, frequentato ogni giorno da migliaia di persone. Quindi non lasciamoci sfuggire questa occasione e cerchiamo di trovare un accordo insieme», concludono.