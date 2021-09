Pesaro, ripartono i 13 nidi: un lavoratore allontanato perchè senza Green pass

Sono 218 gli addetti in servizio. I controlli saranno giornalieri per l'obbligo del certificato verde. Sanzioni da 400 a 1000 euro. Ecco cosa è accaduto

PESARO – Ripartono i nidi d’infanzia con il Green pass. Un operatore allontanato dal servizio perchè senza certifcato verde. Vigilia di rientro per i 13 nidi d’infanzia. Mercoledì 8 settembre, ripartiranno i servizi rivolti ai bambini 0-3 anni, mentre le porte delle scuole dell’infanzia comunale si apriranno ufficialmente il 13 settembre.

«Dal 30 agosto tutto il personale educativo ed ausiliario ha ripreso l’attività nelle diverse sedi, in preparazione dell’accoglienza dei piccoli – ha spiegato l’assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli, ricordando la novità -. Dal primo settembre è entrato in vigore l’obbligo del Green pass. Il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 vale per tutto il personale educativo ed ausiliario, sia comunale che delle cooperative affidatarie, presente nei plessi».

I controlli giornalieri verranno attuati dalla direzione e dai suoi incaricati. «Abbiamo iniziato subito e in tutte le strutture – ha sottolineato l’assessore Ceccarelli -. Su 218 lavoratori in servizio, solamente una persona è stata trovata sprovvista di certificazione e non ha potuto prendere servizio». Tutto il personale «è a conoscenza della norma applicata (il Decreto Legge n. 111 del 6.8.2021 ndr). Sanno che trovarsi al lavoro in mancanza di certificazione valida comporta una sanzione che va da 400 a 1000 euro e l’allontanamento dal servizio».

Inoltre, sempre secondo il dl, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro può essere sospeso, senza dovuta retribuzione o compenso.