Pesaro, riorganizzazione della macchina comunale: ecco i nomi

PESARO – Nuovo modello organizzativo per il Comune di Pesaro e nuovo presidente della commissione controllo atti.

Il comune di Pesaro fa sapere che per rafforzare la funzione di coordinamento delle attività della struttura è stato istituto uno staff di direzione composto dalla dott.ssa Paola Nonni, il segretario generale Claudio Chianese e, grazie ad una convenzione con Aspes, da Antonello Delle Noci (designato presidente di Pesaro Parcheggi). L’Amministrazione comunale, in tema di gestioni dei servizi di interesse generale e predisposizione di progetti di sviluppo economico, si avvale infatti del contributo strategico della società in house Aspes SPA, quale strumento di realizzazione degli obiettivi del programma politico amministrativo.

Lo staff di direzione è stato introdotto dalle politiche dell’ente per la realizzazione di obiettivi, coordinare e assicurare l’integrazione di attività omogenee, curare il raccordo tra le strategie generali dell’Ente e le azioni e le risorse necessarie per attuarle assicurando che il sistema comunale operi realizzando innovazione nelle strategie e nei processi.

Lo staff dirigenziale si occuperà del coordinamento di tre macro aree:

servizi a cittadini, persona e famiglia : avrà la finalità di soddisfare il bisogno di informazione trasparenza e partecipazione del cittadino ai servizi dell’amministrazione. Dovrà poi garantire un governo integrato dei servizi erogati dal Comune ai singoli cittadini e alle famiglie di Pesaro a fronte di bisogni e domande specifici.



: avrà la finalità di soddisfare il bisogno di informazione trasparenza e partecipazione del cittadino ai servizi dell’amministrazione. Dovrà poi garantire un governo integrato dei servizi erogati dal Comune ai singoli cittadini e alle famiglie di Pesaro a fronte di bisogni e domande specifici. servizi per la collettività e territorio : avrà la finalità essenziale di sviluppare e realizzare una forte integrazione della attività di pianificazione, progettazione e controllo che riguardano l’assetto e l’uso del territorio, gli investimenti, le infrastrutture e il patrimonio pubblico, l’ambiente e le attività economiche erogate.



: avrà la finalità essenziale di sviluppare e realizzare una forte integrazione della attività di pianificazione, progettazione e controllo che riguardano l’assetto e l’uso del territorio, gli investimenti, le infrastrutture e il patrimonio pubblico, l’ambiente e le attività economiche erogate. servizi interni : Servizi del personale (dott.ssa Paola Nonni) e Bilancio (Segretario generale Claudio Chianese)

Il secondo obiettivo che l’Amministrazione vuole attuare con la nuova organizzazione è quello della ridistribuzione delle attività tra i dirigenti.

Il Comune di Pesaro continuerà ad avere 10 figure di direzione, risparmiando ulteriori risorse (il costo annuale della dirigente uscente era 70 mila lordi, quello della convenzione con Aspes sarà di 38 mila ndr). Lo staff di direzione coordinerà gli altri 7 dirigenti/alte specializzazioni.

Dopo il pensionamento della dirigente ai Servizi Sociali Mirella Simocelli, l’Amministrazione ha deciso di unificare la direzione dei precedenti servizi ‘Politiche educative’ e ‘Politiche sociali’ e ‘ATS1-U.O Fragilità-Gestione associata servizi” allo scopo di perseguire un approccio multidimensionale per ogni intervento e improntare tutte l’azione dei diversi servizi alla logica del welfare collaborativo di comunità. Il nuovo servizio di Welfare di Comunità, affidato al dirigente Valter Chiani, già dirigente delle Politiche Educative, costituirebbe un volano di risorse notevole, gestendo il 30% della spesa corrente del Comune (circa 30 milioni di euro) e il 30% del personale comunale.

Al dirigente Galdenzi sarà affidata un’ulteriore attività, oltre a quella dei Servizi ai Cittadini e Partecipazione. L’ex comandante della Polizia Locale, dimessosi dall’incarico la scorsa estate, si occuperà di promozione culturale, sportiva e turistica.

I dirigenti di riferimento degli ambiti dei servizi per la collettività sono Eros Giraldi (Fabbricati, Appalti ed Espropri, Viabilità e Strade), Marco Fattore (Attività Economiche e Suap, Patrimonio, Sviluppo e Opportunità, Innovazione e Digitale), Mauro Moretti (Staff tecnico amministrativo, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente).

Roberto Biagiotti (Lega)

Intanto Roberto Biagiotti, Lega, è stato eletto presidente della X Commissione Consigliere del Comune di Pesaro denominata “Controllo Atti e Garanzia”. «Vorrei per tale ragione ringraziare tutti i commissari (Maggioranza ed Opposizione ) per avere indicato e votato unanimemente la mia persona alla guida della X Commissione . Sarà un nuovo percorso per questa commissione che ho già espresso ai commissari, segnalando loro la mia visione sul funzionamento della stessa. Quando parliamo di “Controllo Atti” si parla di atti emessi dall’Amministrazione Comunale nelle funzioni alla stessa assegnate. Tali atti il più delle volte non riverberano i loro effetti solo internamente ma anche esternamente, pertanto la parola “Garanzia” acquisisce un duplice significato e valore a tutela dei cittadini. Pertanto la X Commissione non si limiterà solo agli aspetti interni del Comune di Pesaro ma chiederà ed indagherà su tutte quelle operazioni e movimenti esterni al Comune di Pesaro ma sul quale ne possano ricadere gli effetti. Sono certo che tutto ciò sarà possibile e che daremo vita ad una nuova stagione».