PESARO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Pesaro presso la chiesa di S. Ubaldo, per rimuovere delle lastre metalliche pericolanti sulla cupola. La squadra dei pompieri giunta sul posto con l’autoscala, ha utilizzato tecniche di derivazione speleo-alpine per lavorare in sicurezza in sospensione.



Viste le dimensioni dei pannelli, circa 3 metri per 2, le lastre sono state tagliate sul posto e calate in sezioni più piccole. La parte sottostante è stata interdetta con transennamento da parte del personale dell’ufficio tecnico del comune.

Si tratta di uno degli oltre 1000 interventi svolti dalle squadre di vigili del fuoco dal 1° dicembre per il forte vento che ha interessato le Marche.