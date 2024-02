Pesaro, stop al porta a porta da sabato 3 febbraio. Ecco le ecoisole intelligenti

PESARO – Termina sabato 3 febbraio la raccolta porta a porta all’interno della Ztl del centro storico di Pesaro. Da lunedì 5 febbraio infatti in questa zona della città i rifiuti potranno essere conferiti solo tramite le 23 isole ecologiche informatizzate installate da Marche Multiservizi. Si tratta di raggruppamenti di contenitori, che consentono di effettuare in un unico luogo la raccolta separata di carta e cartone (blu), plastica e lattine (giallo), vetro (verde), organico (marrone) e indifferenziato (grigio).

Alle ecoisole intelligenti si può accedere solo tramite la Carta Smeraldo. Gli operatori di Marche Multiservizi nel corso delle cinque giornate di distribuzione delle tessere nella sede del Quartiere 1–Centro storico in via Gavardini 10 e nelle quattro giornate successive allo Sportello Clienti di MMS in via Mario del Monaco hanno consegnato circa 5.000 tessere a oltre 2.000 utenti raggiungendo l’80% circa delle utenze interessate (ogni utenza può infatti richiedere, oltre alla tessera virtuale, anche 2 tessere magnetiche). Per chi deve ancora ritirare la Carta Smeraldo l’invito, rivolto in particolare alle utenze non domestiche, è quello di recarsi allo Sportello Clienti di MMS in via Mario del Monaco. Possono ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non domestiche situate all’interno del perimetro della Ztl: deve presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o famigliare convivente per le prime e i legali rappresentanti della ditta nel secondo caso. Entrambi potranno delegare ad un’altra persona previa compilazione di apposito modulo. Molto partecipate anche le tre assemblee informative, organizzate di concerto con l’amministrazione comunale, che si sono svolte tra Dicembre a Gennaio nella sala del consiglio comunale a cui hanno partecipato complessivamente oltre 250 cittadini.

Cambia il calendario del porta a porta nel centro storico al di fuori del perimetro della Ztl che non è servito dai cassonetti intelligenti.

In particolare per le utenze domestiche va segnalato che cambia il giorno di esposizione del vetro che dovrà essere messo in strada domenica sera (ogni quindici giorni) e non più il sabato come da abitudine mentre per le utenze non domestiche oltre alle modifiche sul vetro citate ci saranno modifiche anche sugli orari di carta e plastica che devono essere esposte fuori dall’attività tra le 11.00 e le 12.00. UTENZE DOMESTICHE. La raccolta dei rifiuti verrà effettuata sempre la mattina presto (a partire dalle ore 06:00) evitando così il rumore notturno dei mezzi e quindi l’esposizione su strada andrà fatta a partire dalle ore 19.30 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta. L’indifferenziata verrà raccolta il Martedì ed il Sabato; l’Organico il Martedì, il Giovedì ed il Sabato; Carta e Cartoni il Venerdì; Plastica e Lattine il Mercoledì; il Vetro con frequenza di raccolta quindicinale il Lunedì. UTENZE COMMERCIALI. Indifferenziato ed Organico dal Lunedì al Sabato a partire dalle ore 22:30; Carta e Cartoni dal Lunedì al Sabato a partire dalle ore 12:00; Plastica e Lattine il Martedì a partire dalle ore 12:00; Vetro il Lunedì a partire dalle ore 06:00