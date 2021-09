Pesaro, rifiuti rivenduti: denunciati quattro dipendenti della Marche Multiservizi

PESARO – Avrebbero dovuto ritirare e smaltire rifiuti speciali. Ma sui registri della Marche Multiservizi qualcosa non tornava. Lavatrici, mobili, cucine, tv, quadri computer spariti. Quattro le denunce.

I carabinieri di Pesaro hanno eseguito 4 perquisizioni a carico di altrettanti dipendenti di Marche Multiservizi dopo la denuncia sporta dall’azienda. Si tratta di 3 pesaresi, di 51, 52 e 52 anni e un tunisino di 52 anni

Il loro compito era quello di ritirare e smaltire rifiuti speciali o portarli al centro riuso, eppure la merce finiva altrove. All’azienda non tornavano i conti perchè la vendita a peso dei materiali o il recupero portava soldi in cassa, che però mancavano.



Le perquisizioni hanno dato esito positivo, i dipendenti avevano a casa o in garage diversi oggetti, tra i più importanti, utilizzati per rivenderli in un mercato parallelo.



Questo materiale, di proprietà di Marche Multiservizi avrebbe dovuto essere smaltito, recuperato o riciclato.



Per questo motivo i quattro dipendenti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso tra loro.