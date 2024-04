Pesaro, riciclo e sostenibilità: gli studenti pronti a “cambiare il finale” dei rifiuti

PESARO – Sensibilizzare la comunità sull’importanza di fare una corretta raccolta differenziata e promuovere, a partire proprio dalle nuove generazioni, i temi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile: sono alcuni degli obiettivi che si pone Marche Multiservizi nel suo dialogo quotidiano con il territorio. Per questo nei giorni scorsi MMS ha organizzato una due giorni di iniziative con alcune scuole del territorio coinvolgendo più di un centinaio di studenti.

Stabilimento Megabox. In occasione della Paper Week (8-14 Aprile), la campagna nazionale dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco in collaborazione tra gli altri con Anci ed il ministero dell’Ambiente, Marche Multiservizi e la Megabox di Vallefoglia, azienda che opera nel settore dell’imballaggio in cartone ondulato, hanno organizzato due giornate di visite presso lo stabilimento di Vallefoglia con quattro classi III° delle scuole primarie di Montecchio dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II°. Si tratta di un edifico ‘PassiveHouse’ ossia che copre la maggior parte del suo fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento ambientale interno ricorrendo a dispositivi passivi. Un’occasione per illustrare l’attività dell’azienda, che ha aumentato il recupero dei residui di imballaggi del 24%, per spiegare i temi dell’economia circolare e del riciclo del cartone.

Centro Raccolta Differenziata. Gli alunni di tre classi di III° della scuola secondaria di primo grado Leopardi di Pesaro, nell’ambito di un progetto di educazione ambientale sviluppato con il Cea (Centro educazione ambientale) di Pesaro, hanno visitato il Centro di Raccolta Differenziata di Marche Multiservizi in via Toscana ed il Centro per il Riuso gestito dalla Onlus Gulliver con la quale MMS promuove da diversi anni il progetto ‘Cambia il finale’ per dare nuova vita agli oggetti ancora utilizzabili e favorire un virtuoso e solidale circuito del riuso. Un progetto che nel 2023 ha consentito di effettuare 916 ritiri per 98.420 kg di materiale conforme ritirato.

«Iniziative che dimostrano come per Marche Multiservizi sia fondamentale il rapporto con il territorio inteso come realtà produttive ma soprattutto come nuove generazioni che in questo territorio crescono – spiega Marche Multiservizi – La vicinanza al mondo delle scuole, con cui si intende rafforzare sempre più la collaborazione, è fondamentale per coinvolgere i giovani che risultano essere essenziali per veicolare i messaggi legati all’economia circolare».

A tutti gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa è stata donata da MMS una borraccia per diffondere una cultura basata sul minor consumo di bottiglie plastica.