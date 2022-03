Pesaro, ricevono il reddito di cittadinanza e tengono pulita la città: partito il progetto pilota

PESARO – Sono iniziate, a partire dall’area gioco del parco Miralfiore, le operazioni di pulizia svolte dai percettori di reddito di cittadinanza come previsto da “Teniamo pulita la città”, iniziativa promossa dal Comune. «Una bella giornata per dare avvio a un progetto sperimentale – ha spiegato Enzo Belloni, assessore all’Operatività – che fa più bella Pesaro potenziando lo spazzamento di marciapiedi, strade, piazze».

Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, individuati in collaborazione con i Servizi sociali del Comune per competenze e disponibilità, saranno impegnati, per 12 mesi, a turni, nella cura delle zone più frequentate del territorio come previsto “Valorizzazione verde urbano” e “Teniamo pulita la città” i due progetti ideati dal Comune, tra i primi a livello nazionale, nell’ambito dei Puc (i Progetti utili alla collettività inseriti nei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale).

«Oggi siamo partiti con la prima squadra, composta da due persone, che ha ripulito parte del Miralfiore e dell’area del Monumento alla Resistenza. L’obiettivo è far scendere in campo, entro Pasqua, un totale di 10 squadre per intervenire in questa e nelle altre aree in cui vogliamo potenziare il decoro: in particolare il centro storico e la zona mare e, a rotazione, i quartieri come previsto dal calendario redatto insieme a Marche MultiServizi» ha concluso Belloni.