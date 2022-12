Pesaro, Ricci possibile candidato alla segreteria nazionale del Pd? Intanto lancia “Incontro nazionale”

Il 16 dicembre appuntamento a Roma per «tirare le somme di questo percorso fatto insieme». Il tutto arriva dopo le 10 idee per un nuovo Pd

PESARO – Ricci verso la candidatura a segretario nazionale del Pd? Dopo Bonaccini e Schlein gli indizi che portano al sindaco di Pesaro sono diversi.

Prima il format “Pane & Politica” che ha visto Ricci a cena a casa delle famiglie italiane, l’iniziativa al circolo romano San Giovanni con la presentazione delle sue “Dieci idee per un nuovo Pd” e adesso, il 16 dicembre, ancora a Roma, arriva “Incontro nazionale”, sempre nell’ambito della costituente del Pd in vista del congresso.

«Con chi soffre, con il lavoro e chi rischia per crearlo, con chi si batte per salvare il pianeta» è lo slogan. Manca il luogo: «Nei prossimi giorni vi fornirò qualche informazione in più, tireremo le somme di questo bel percorso fatto insieme». Per ora il coordinatore nazionale dei sindaci del Pd ha incassato l’endorsement dell’ala sinistra del partito e ovviamente di buona parte dei sindaci riuniti anche sotto l’Ali. I tempi sembrano maturi.