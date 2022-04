Pesaro, Ricci convoca gli stati generali delle infrastrutture: «Dobbiamo correre insieme»

PESARO – Polemiche per l’arretramento della Ferrovia, il sindaco di Pesaro vuole mettere un punto e convoca gli Stati generali delle infrastrutture.

Rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, Pnrr, modernizzazione della rete dei trasporti con un focus particolare sull’arretramento della ferrovia. Saranno questi i temi del Focus in programma giovedì 14 aprile, dalle 17.30, nella sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro a Palazzo Antaldi.

«Sarà l’occasione per fare il punto sulla messa a terra degli investimenti che stanno arrivando nel nostro territorio e sulla programmazione degli interventi che cambieranno il volto della città, anche in vista del 2024 – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -. La nomina a Capitale Italiana della Cultura è una grande opportunità per Pesaro, per la provincia e per tutta la regione, che può durare anni. Dobbiamo correre insieme e farlo più forte degli altri, per concretizzare i progetti, le iniziative che abbiamo in programma. Occorre avere la capacità di promuovere un brand che vale centinaia di milioni di euro: se riusciremo a giocare bene questa sfida daremo grande competitività a tutto il territorio».

Oltre al sindaco Ricci interverranno i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. Per informazioni e prenotazioni posti: info@comune.pesaro.pu.it o 0721387551