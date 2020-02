Pesaro, Ricci fa marcia indietro sulla Celletta: «Ho deciso di spostare la previsione»

PESARO – Dietrofront sull’area della Celletta, niente più terreno destinato al commerciale, cosa che aveva generato polemiche con raccolta firme e persino nella maggioranza stessa.

Ora il sindaco Matteo Ricci tira una riga: «Sul tema dell’area della Celletta non sono d’accordo con l’impostazione data dal M5s e da alcuni consiglieri di maggioranza. Ma ho deciso di spostare altrove la previsione: ci stiamo ragionando. Anche questo è il frutto della spinta che ha dato il M5s».

Quanto votato in consiglio prevede il cambio di destinazione da servizi a commerciale, con 5.000 metri quadri di superficie, un valore di 1,3 milioni di euro e la previsione di una nuova struttura su due piani di altezza. Ma anche di realizzare un palazzo di tre piani al posto della vecchia tribuna Prato allo stadio Benelli. Il tutto su una superficie netta di 1.833 metri quadri. Una struttura destinata a ristorante, foresteria, o museo, tutto legato alla Vis.

È il primo segnale dei pentastellati in giunta. Nessun dietrofront per l’ospedale unico che rimarrà fuori dal tavolo: «Chiaramente su quello le visoni sono opposte. Noi resteremo con le nostre posizioni, Frenquellucci con la sua. Non ho chiesto al gruppo consiliare del M5s di entrare in maggioranza, ma di rafforzare ulteriormente la collaborazione».