PESARO – Nuovo grave incidente agricolo nel pesarese. Dopo quello costato la vita a Pierino Tonti e consumatosi a Gradara appena 24 ore prima, un altro grave infortunio si è verificato nelle campagne di Pesaro.



Anche in questo caso la persona che guidava un mezzo agricolo, mentre si trovava in un’area scoscesa, avrebbe perso il controllo del veicolo ribaltandosi: nella carambola l’uomo è stato catapultato prima contro un albero, poi contro la recinzione che delimitava una piantagione di olivi. E’ successo nel tardo pomeriggio del 12 aprile.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini dl 118: nella caduta l’uomo avrebbe riportato numerosi gravi traumi tanto da far propendere per il trasferimento in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Torrette. L’ambulanza ha trasportato il ferito fino nell’eliporto poco distante e da lì è volata al nosocomio regionale. Nonostante le condizioni gravi, dalle informazioni trapelate nella mattinata del 13 aprile, non sarebbe in pericolo di vita.



Purtroppo si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di incidenti legati all’utilizzo di mezzi agricoli che negli ultimi anni hanno costellato le Marche ed, in particolare, il pesarese.