Pesaro, riattivato l’ambulatorio di fototerapia: un macchinario che riproduce la luce del sole

Sarà operativo dal 6 novembre in via XI Febbraio. Saltamartini: «Curerà dermatiti e patologie della pelle. Questa la sanità che vogliamo»

PESARO – Riattivato l’ambulatorio di fototerapia nel Poliambulatorio di via XI Febbraio di Pesaro. Dal 6 novembre 2023 ed indicativamente fino al 30 aprile 2024, i pazienti che hanno necessità di eseguire questa prestazione per le patologie legate alla pelle non dovranno più spostarsi. Lo rende noto una nota dell’Ast PU.

«Un servizio che va nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio e continuità delle cure – spiega il direttore dell’Ast Pu Nadia Storti – un’attività che si può riprendere grazie alla fusione delle due aziende e per questo voglio ringraziare tutti gli attori coinvolti. Il distretto di Pesaro infatti in accordo con la Dermatologia dell’Ospedale Santa Croce di Fano, metterà a disposizione i macchinari favorendo l’accesso ai cittadini nella sede distrettuale più vicina, anziché recarsi presso l’Ospedale di Fano per pochi minuti di esposizione. L’utente, potrà accedere a tale ambulatorio con il piano terapeutico dello specialista dermatologo e verrà prenotato attraverso un percorso interno di presa in carico».

«La fototerapia banalmente riproduce gli effetti della luce solare e per questo è utile a curare diverse patologie, dalle dermatiti, alla psoriasi, alle micosi (funghi) fino all’acne – conclude l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – per cui i trattamenti sono utili a molti cittadini e riuscire a usufruirne nelle sedi più vicine è importante, un esempio di come ospedale e territorio debbano lavorare insieme. Altro elemento fondamentale è la presa in carico del paziente. Questo è il modello di sanità che vogliamo realizzare per i cittadini».