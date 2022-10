Pesaro, riapre via riapre via San Decenzio dopo un anno di chiusura

PESARO – Riapre sabato 22 ottobre, dopo un anno di chiusura, il tratto di via San Decenzio che affianca il Tribunale. «Sono terminati i lavori del Ministero su una delle facciate dell’edificio che presenta problemi di distacco delle lastre di rivestimento. Abbiamo insistito affinché gli interventi iniziassero dal lato di via San Decenzio, il più delicato per la viabilità, per fare in modo che fosse il primo a liberarsi dal cantiere» spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività.

Domani, dalle 9 alle 12, la parte di strada, compresa tra via Manzoni e via Flacco, sarà chiusa al traffico per consentire al centro operativo del Comune la rimozione dei new jersey «che, come Amministrazione, abbiamo sistemato per rafforzare le protezioni a tutela di pedoni e ciclisti» aggiunge Belloni. Terminate le operazioni, via San Decenzio sarà restituita alla circolazione.

Nella notte tra domenica e lunedì è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale; i lavori non comporteranno modifiche alla viabilità.